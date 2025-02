Tyle wiadomo o stanie ofiary strzelaniny w Warszawie

Co się stało w Warszawie? Służby ratunkowe o strzelaninie w Rembertowie (dzielnicy Warszawy) zostały poinformowane po północy z soboty na niedzielę. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie podała wówczas, że było to wezwanie do napadu z użyciem broni krótkiej przy ul. Pontonierów 14.