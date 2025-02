Zacisnęła pięść, a policja wiedziała, że błaga o pomoc. Polka latami więziona w piwnicy we Włoszech

To, przez co latami przechodziła Polka więziona przez 45-letniego mężczyznę w Rzymie, trudno będzie opisać słowami. Najważniejsze jest to, że jej piekło na ziemi zostało przerwane. Losem 38-latki najpierw zaniepokoiła się przypadkowa kobieta. Później akt desperacji Polki dostrzegli policjanci.