Co zrobić z kosmetykami, których nie używasz? Żeby nie marnować Fot. Pexels

Reklama.

Jak pozbyć się kosmetyków? Nie marnuj

Pierwsza grupa kosmetyków to te, które mają aktualny termin ważności, ale najzwyczajniej w świecie nam się nie sprawdziły. Słabe działanie, zapach nie w naszym guście, słaby stosunek ceny do jakości. Jeśli są jednak otwarte, nie ma szansy na sprzedaż, ale jest szansa na podarowanie im drugiego życia albo wymianę. Jak?

Podaruj je znajomym lub rodzinie – zrób zdjęcia, opisz co masz do oddania, wrzuć na konwersację ze znajomymi z pracy, przyjaciółmi lub rodziną. Może okazać się, że niepotrzebny dla ciebie produkt, to kosmetyk, który ktoś inny uwielbia i chętnie go przyjmie. Wystaw na grupie zero waste – na Facebooku nie brak grup "oddam za darmo", w których wiele osób przyjmie w swoje ręce napoczęte kosmetyki. Co ciekawe, są też grupy do wymiany, gdzie może okazać się, że znienawidzony przez siebie kosmetyk wymienisz na coś, co zawsze chciałaś mieć. Użyj w inny sposób – to moje ulubione rozwiązanie. Słaby żel pod prysznic, a nawet maska czy odżywka do włosów zadziała świetnie jako kosmetyk do golenia nóg. Krem, który nie działa świetnie na twarzy, da radę z nawilżeniem dłoni czy stóp. Oliwka wlana do wanny zapewni kąpiel pełną nawilżenia, a żel zmieszany z cukrem może stać się świetnym peelingiem do ciała.

Reklama.

Druga grupa kosmetyków to te, które są już zepsute, po terminie ważności, nie mamy ochoty już ich wykorzystywać. Tutaj trzeba znać podstawowe zasady recyklingu. Warto posłużyć się wiedzą ze strony segregacjaodpadami.pl, którą publikuję poniżej:

Przeterminowane kosmetyki z zawartością trafiają do odpadów zmieszanych. Puste opakowania segregujemy według materiału. Oto najważniejsze informacje:

Kosmetyki z zawartością wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Nie wylewamy kosmetyków do kanalizacji. Puste opakowania plastikowe i metalowe trafiają do żółtego pojemnika. Szklane opakowania wyrzucamy do zielonego pojemnika. Papierowe elementy opakowań należy umieścić w niebieskim pojemniku. Nie należy opróżniać opakowań przed wyrzuceniem. Resztki kosmetyków mogą zanieczyścić surowce do recyklingu.

Reklama.

Większość kosmetyków z zawartością należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. To najbezpieczniejszy sposób utylizacji kosmetyków po terminie. Nie należy ich opróżniać przed wyrzuceniem.

Segregacja przeterminowanych kosmetyków zależy głównie od tego, czy opakowanie zawiera resztki produktu. Jeśli kosmetyk nie jest do końca zużyty, całe opakowanie wraz z zawartością trafiać powinno do odpadów zmieszanych. Takie podejście zapobiega przedostawaniu się chemicznych substancji do środowiska.

Kremy i balsamy - odpady zmieszane z zamkniętym opakowaniem. Lakiery do paznokci - odpady zmieszane w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Szminki i pomadki - odpady zmieszane bez opróżniania. Maseczki i produkty do pielęgnacji - odpady zmieszane w oryginalnym opakowaniu. Tusze do rzęs i kredki - odpady zmieszane bez rozdzielania elementów.