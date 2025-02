Ma 80 lat i bogate CV, które może kojarzyć się ze specjalistą do zadań specjalnych. Niedługo po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Donald Trump ogłosił, że to generał Keith Kellogg będzie jego przedstawicielem, jeśli chodzi o jedną z najpilniejszych kwestii do rozwiązania – wojnę w Ukrainie.