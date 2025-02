Fot. Associated Press/East News

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapytał w poniedziałek, dlaczego Europa miałaby zostać zaproszona do przyłączenia się do możliwych rozmów na temat pokojowego rozwiązania na Ukrainie , jeśli europejscy politycy chcą, aby wojna trwała.

"Nie wiem, co oni robiliby przy stole negocjacyjnym. Jeśli zamierzają błagać o jakieś chytre pomysły zamrożenia konfliktu – podczas gdy... tak naprawdę mają na myśli kontynuowanie wojny – to po co ich tam zapraszać?" – takimi słowy wyraził się Ławrow o "Europejczykach".