Tak USA chcą wykorzystać Ukrainę. Do mediów wyciekł szokujący plan Waszyngtonu

Dziennikarze "The Telegraph" zdobyli kopię umowy, którą Stany Zjednoczone miały zaproponować Ukrainie. Zgodnie z tym dokumentem Ukraina miałaby zgodzić się na poważne ustępstwa. Jak twierdzi brytyjski dziennik, mogłoby to prowadzić do trwałego uzależnienia Ukrainy od Stanów Zjednoczonych.