Uważaj, gdzie trzymasz miód, bo może się zepsuć. Pszczelarz obala mit

Wiele osób powtarza hasło zgodnie z którym "miód nie może się zepsuć". Nie jest to do końca prawda. Miód może i nie spleśnieje, ale przechowywanie go w zbyt wysokiej temperaturze sprawi, że może zamienić się w słodzik bez wartości lub nawet działać szkodliwie na zdrowie. Gdzie więc chować słoiczek miodu? Oto, co radzi ekspert.