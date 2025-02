Pogoda dla Trójmiasta. Tak będzie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER/EN

Reklama.

Pogoda dla Trójmiasta. Tak będzie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

We wtorek 18 lutego w Trójmieście temperatura będzie oscylować wokół 2°C. Prognozowane jest przejściowe zachmurzenie. Poza tym będzie wietrznie – minimalnie wiatr osiągnie 15 km/h, maksymalnie 30 km/h, a liczba słonecznych godzin to aż 6. To dużo, jeśli przeniesiemy się w przyszłość o jeden dzień – środa bardziej da mieszkańcom Trójmiasta w kość.

19 lutego co prawda nie będzie chłodniej, bo temperatura sięgnie 3°C, ale będzie zdecydowanie bardziej ponuro, a wszystkiemu winne będą chmury. Cały dzień słońce będzie schowane za chmurami, a to zaowocuje tym, że liczba słonecznych godzin wyniesie zaledwie jedną. Wiatr wyniesie minimalnie 11 km/h, a maksymalnie 22 km/h. W nocy temperatura spadnie do -5°C.

Reklama.

20 lutego w czwartek powróci słońce, przeważnie będzie słonecznie. Temperatura wyniesie 2°C w ciągu dnia i -4°C w nocy. Liczba godzin słonecznych to aż 9! Ale są też złe wieści – będzie wietrznie. Od 18 km/h do maksymalnie 44 km/h.

Będzie słonecznie – pod koniec tygodnia w całej Polsce

Najniższa prognozowana temperatura na minusie to -5°C w nocy, a przypomnijmy, że w niedzielę 16 lutego w nocy temperatura w Gdyni spadła do -10°C. Najbliższe dni nie będą więc należały do najcieplejszych, ale noce będą zdecydowanie bardziej komfortowe niż te ostatnie.

Reklama.