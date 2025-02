Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL-Trzeciej Drogi i były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości byli gośćmi wtorkowego programu "Kropka nad i" w TVN24. Dyskutowano między innymi o tym, czy polskie wojsko powinno zostać wysłane na ewentualną misję rozjemczą do Ukrainy .

Awantura w TVN24. Olejnik spięła się z posłem PiS o Trzaskowskiego

W kontekście wspomnianej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa pomiędzy prowadzącą program Moniką Olejnik a Bartoszem Kownackim doszło do ostrej wymiany zdań. W tym wydarzeniu wziął bowiem udział Rafał Trzaskowski i to nie spodobało się politykowi PiS.

Obecność kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta została ostro skrytykowana przez Kownackiego. – W jakim trybie on tam pojechał? – dopytywał polityk. W pewnym momencie stwierdził nawet, że "Niemcy próbują wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce".

W dyskusję włączył się Michał Kamiński . – Na Boga, on (Trzaskowski – red.) jest prezydentem Warszawy – stwierdził wicemarszałek Senatu. A Olejnik dodała, że Trzaskowski jest ponadto wiceprzewodniczącym PO.

– Współczuję wszystkim, którzy robią kampanię pana Trzaskowskiego. Potem pojechał do Helsinek, gdzie chwalił się, jak jest zabezpieczona ochrona bunkrów – kontynuował Kownacki. I dodał: – Nic w Warszawie nie zrobił.

Kamiński zaczął zatykać uszy, a prowadząca próbowała uspokoić sytuację. Wszystko wyglądało groteskowo. – Niech pan nie krzyczy! – zaapelowała nagle Olejnik do posła PiS. Obaj politycy jeszcze przez chwilę spierali się o to, dlaczego Trzaskowski pojechał do Monachium, na czyje zaproszenie i w jaki sposób "Niemcy chcą wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce".