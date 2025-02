"Ja dla pana nie jestem 'kochaną' osobą"

Podczas rozmowy o rzekomym "zamachu stanu" popełnionym przez rząd Donalda Tuska Zybertowicz odniósł się do uwag posła Zbigniewa Konwińskiego z Koalicji Obywatelskiej. Konwiński zwrócił uwagę, że rosyjskie i białoruskie media ochoczo powielają narrację o zamachu stanu, cytując przy tym liderów Prawa i Sprawiedliwości .

Doradca prezydenta zareagował natychmiast. Zwrócił się do niej słowami: – Kochana pani poseł, proszę się nie nakręcać.

Te słowa wywołały natychmiastową reakcję posłanki. – Proszę nie mówić do mnie "kochana", ja dla pana nie jestem "kochaną" osobą – powiedziała stanowczo Leo.

Profesor, widząc reakcję rozmówczyni, szybko wycofał się ze swojego określenia. Zmienił ton i poprawił się: – Neutralna pani poseł, bardzo przepraszam. Następnie dodał na wizji, że użył tego zwrotu, ponieważ posłanka przerwała jego wypowiedź po raz drugi, ale zgodził się, że było to niestosowne.

Burza w sieci po słowach doradcy prezydenta

"Już dawno PiS-owcy powinni być ścigani za ten protekcjonalny styl mówienia. Na mnie to działa jak płachta na byka" – napisała jedna z komentujących.

Inny internauta podkreślał: "Szacunek do kobiet w kuchni i do sprzątania mają w genach. Ale zawsze, jak się odezwą, są traktowane jak osoby drugiej kategorii. Nawet jak rzekomo przepraszają, to obrażają jeszcze bardziej. Zwykłe chamstwo i buta. Współczuję partnerowi Zybertowicza. Ciekawe, czy jego tak gasi".