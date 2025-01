Incydent podczas zatrzymania Ziobro. Republika goniła dziennikarza TVN24

Na miejscu był też dziennikarz TVN24 Sebastian Napieraj, który miał nieprzyjemny incydent z pracownikami TV Republika. "Po zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry na ulicy zaczepiło mnie kilku patostreamerów, których musiałem z dziennikarskiego obowiązku wyjaśnić. Dziękuje za czas antenowy!" – napisał w opisie do nagrania, które zamieścił w serwisie X.

– Związki z Federacją Rosyjską, długie ramię Moskwy, Wojskowe Służby Informacyjne - mówi to panu coś? Ja myślę, że pan ma dobrą wiedzę historyczną z nauki takiej współczesnej – słychać było w międzyczasie słowa pracownika TV Republika, który za nim szedł z kolegą. – To niestety nie odpowie pan na pytanie? Kiedy stacja TVN odda środki, które pochodzą z FOZZ-u? – kontynuował.

Drugi z pracowników TV Republika zaczął z kolei wykrzykiwać: – Co pan myśli o tym, że TVN ma komunistyczny rodowód? – Nie da się tych komunistycznych korzeni u was... One są po prostu – dodał. Mężczyźni otoczyli dziennikarza z dwóch stron.