Toyota pokazała nową generację ogniw wodorowych. Materiały prasowe Toyota

Reklama.

Nowa technologia, oparta na doświadczeniach z poprzednich generacji oraz opiniach użytkowników, charakteryzuje się znacznie większą wydajnością, niezawodnością i wszechstronnością zastosowań.

Kluczowe innowacje i zalety nowej technologii Toyoty

Trzecia generacja ogniw paliwowych Toyoty to przede wszystkim:

Zwiększona wydajność : Nowy system jest o 20 proc. bardziej oszczędny, co przekłada się na większy zasięg pojazdów. Wyższa niezawodność : Prognozowana niezawodność jest dwukrotnie lepsza niż w obecnym systemie, co czyni ją porównywalną z silnikami Diesla stosowanymi w ciężarówkach. Wszechstronność zastosowań : Ogniwa paliwowe trzeciej generacji znajdą zastosowanie w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych, w transporcie kolejowym i morskim, a także w stacjonarnych generatorach prądu. Obniżone koszty : Innowacyjny projekt ogniw paliwowych i dopracowane procesy produkcyjne przyczynią się do obniżenia kosztów tej technologii.

Reklama.

Wodorowa przyszłość Toyoty

Toyota od lat konsekwentnie rozwija technologię wodorową, wierząc w jej potencjał jako kluczowego elementu zrównoważonej mobilności. Model Mirai, wprowadzony na rynek w 2014 roku, był jednym z pierwszych seryjnie produkowanych samochodów osobowych zasilanych ogniwami paliwowymi.

Do tej pory sprzedano 28 tysięcy egzemplarzy tego modelu, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu technologią wodorową.

Nowa generacja ogniw paliwowych to kolejny krok w kierunku wodorowej przyszłości. Toyota planuje wprowadzić tę technologię na rynki Japonii, Europy, Ameryki Północnej i Chin po 2026 roku.

Reklama.

: