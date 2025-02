Nowy Thermomix TM7 czy Thermomix TM6? Różnice między modelami Fot. Vorwerk

Nowy Thermomix TM7 kontra Thermomix TM6

Nowy model został już oficjalnie zaprezentowany, a film z tego wydarzenia stał się hitem sieci. Wszyscy obecni na wydarzeniu wstali i zaczęli kołysać się w rytm utworu "Can you feel the love tonight", co stało się powodem do żartów na temat "wyznawców" thermomixa.

Faktem jest jednak, że wielu Polaków naprawdę owładnął "thermomixowy szał" i korzystają z dobrodziejstw tego urządzenia na co dzień. A teraz zapewne zadają sobie pytanie – czy warto kupić nowszy model? Jeśli natomiast chcesz zacząć swoją przygodę z thermomixem i zastanawiasz się, który wybrać – oto najważniejsze podobieństwa i różnice między starym, a nowym robotem.

1. Ekran dotykowy

To pierwsza różnica, którą widać na pierwszy rzut oka. TM6 ma 6,8-calowy wyświetlacz, a TM7 oferuje aż 10-calowy ekran. Jest to zdecydowanie kwestia estetyki, ale też wygody – łatwiej odczytywać instrukcje i przepisy.

2. Ważenie składników

Stary model nie posiadał funkcji inteligentnego ważenia i każdy składnik należało ważyć osobno. TM7 automatycznie rozpoznaje wrzucane do niego produkty, dzięki czemu gotowanie jest sprawniejsze i szybsze.

3. Otwieranie pokrywy podczas pracy urządzenia

Stary model nie proponował takiej funkcji i w przypadku chęci doprawienia potrawy, należało zatrzymać cały proces. W TM7 można otwierać pokrywę podczas pracy urządzenia bez jej przerywania.

4. Personalizacja interfejsu

Starszy model posiadał taką funkcję, ale nie w tak rozbudowanej formie. TM7 pozwala dostosowywać ustawienia do swoich preferencji, tworzyć własne profile czy modyfikować przepisy.

5. Wyższa moc

Nowy model zapewnia pobór mocy na poziomie 2000 W, podczas gdy TM6 operował przy 1500 W. Co to oznacza w praktyce? Szybsze podgrzewanie urządzenia, a więc sprawniejsze gotowanie.

6. Nowy design

To oczywiście kwestia gustu, które urządzenie bardziej wam się spodoba i wpasuje w waszą kuchnię. Nowy model to czarne wzornictwo i baza po modyfikacji. Co ciekawe, urządzenie jest też minimalnie lżejsze. Jego wymiary z misą to 25,3 x 40,5 x 33,6 cm, co czyni go nieco bardziej kompaktowym bez misy, ułatwiając przechowywanie.

7. Cicha praca

Jednym z częstych zarzutów do robotów marki thermomix było to, że są dość głośne podczas pracy. Producenci w nowym modelu postanowili rozwiązać ten problem. TM7 wyposażono w cichszy silnik, co znacząco poprawia komfort podczas przygotowywania potraw.

8. Większa przystawka Varoma

To przystawka służąca do gotowania na parze. W TM7 przystawka Varoma ma o 45 proc. większą pojemność niż w TM6. Umożliwia to jednoczesne przygotowanie większych ilości jedzenia.

9. Nowe tryby

TM7 wprowadza nowe tryby gotowania, takie jak tryb "rumienienie" czy ulepszony tryb "gotowanie jajek", dając więcej kulinarnych możliwości i precyzji w przygotowywaniu potraw.

10. Bezpieczeństwo

Naczynie miksujące w TM7 jest teraz izolowane, co chroni przed poparzeniami.

Który thermomix lepiej kupić?

Dla wielu osób zaskoczeniem może być cena urządzenia, a raczej porównanie cen między modelami. Starszy o model thermomix TM6 kosztuje 6455 zł. Nowy TM7 6669 zł.

O ile każdy powinien sam zastanowić się, czy robot kuchenny jest wart takiej ceny, o tyle faktem jest, że różnica cenowa między modelami jest naprawdę niewielka. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że za dodatkowe 214 złotych uzyskamy kilka funkcji, których stary model w ogóle nie posiada. Jeśli wygoda i sprawność w gotowaniu jest dla was ważna, zapewne warto postawić na nowy model.