Firma Vorwerk potwierdziła, że w okresie od 30 stycznia do 3 lutego 2025 r. doszło do wycieku danych użytkowników portalu przepisownia.pl. Według oficjalnego komunikatu naruszenie bezpieczeństwa nastąpiło poprzez serwer pomocniczy należący do zewnętrznego dostawcy usług, który został nielegalnie wykorzystany przez osoby trzecie.

Wyciek danych z Thermomixa

pełne imię i nazwisko adres data urodzenia numer telefonu adres e-mail dane dotyczące preferencji kulinarnych i urządzenia Thermomix

nie odpowiadać na podejrzane wiadomości e-mail i SMS-y, które mogą być próbą phishingu, nie klikać w linki ani nie otwierać załączników od nieznanych lub podejrzanych nadawców.

Internauci reagują na wyciek danych. Komentarze

"Zawsze mnie zastanawiało, po co im data urodzenia, zobaczymy co dalej", "Zrobić atak na thrmomixsowców to szaleństwo", "Powinni dostać gigantyczna karę, gdyż część tych danych nie jest potrzebna do zawierania umowy - na co komu data urodzenia podczas gotowania?", "Jakby ktoś 20 lat temu powiedział że dane osobowe będą wyciekać z winy garnka do gotowania to nikt by w to nie uwierzył", "Atak na thrmomixsowców. Świat się kończy" – brzmi treść wybranych komentarzy.