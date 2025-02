"No w tym roku się postarali"; "Wow, ale wielka scena i same top gwiazdy" – takie komentarze pojawiały się często wśród widzów gali Bestsellerów Empiku 2024. To impreza, która ma już ponad dwudziestoletnią historię. Podczas jej trwania poznajemy laureatów nagród, których dzieła, zarówno te filmowe, jak i książkowe oraz muzyczne, były najchętniej kupowane w Empiku w minionym roku.