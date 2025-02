W Lidlu wprowadzono pilotażowy system kaucyjny. Można odzyskać 1 zł za szklaną butelkę Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

System kaucyjny dla szklanych i plastikowych butelek oraz puszek miał już działać od początku tego roku, ale oczywiście prace nad nowymi regulacjami się przeciągnęły. Dlatego wejdzie w życie 1 października 2025 roku.

"Obowiązkowy system kaucyjny ma objąć szklane i plastikowe butelki, a także puszki. Konsumenci zostaną zobowiązani do uiszczenia kaucji za opakowanie. W praktyce będzie to oznaczać, że mechanizm wymusi na kupujących dodatkową opłatę, ale klienci będą mogli odzyskać pieniądze, zwracając zużyte butelki i puszki w punktach zbiórki" – czytamy w InnPoland.

To ogromna zmiana, bo do tej pory tylko w małych sklepach była pobierana kaucja i to tylko za szklane butelki po piwie. Teraz dotyczyć to będzie również sklepów wielkopowierzchniowych. W Biedronkach już od dłuższego czasu można odzyskać kaucję za butelki zwrotne.

Kaucyjny pilotaż w Lidlu. Można odzyskać złotówkę za szklaną butelkę po piwie

Teraz system jest testowany w Lidlach. W nowym regulaminie jest nazywaną "Akcją". "Lidl przy sprzedaży Napoju udostępnia Klientowi Butelkę Szklaną, a na życzenie Klienta także Skrzynkę, do używania, w zamian za Kaucję (w przypadku Butelek Szklanych) lub Opłatę (w przypadku Skrzynek), a także przyjmuje puste Opakowanie za zwrot Kaucji (w przypadku Szklanej Butelki) lub za zapłatę kwoty odpowiadającej wysokości Opłaty (w przypadku Skrzynki)" – czytamy. "Akcja" dotyczy na razie tylko szklanych butelek po piwie (i to konkretnych marek, które są na zdjęciu niżej, za które można odzyskać 1 zł kaucji oraz plastikowych skrzynek na nie, które kosztują 8 zł.

Do zwrotu kaucji nie potrzeba paragonu, ale za to potrzebny jest kasjer. W których sklepach to już działa?

Butelek i skrzynek nie można oddawać przy kasach samoobsługowych, tylko w tych tradycyjnych, bo pieniądze wydaje kasjer. Można również wymienić butelki, jeśli kupujemy nowe piwo, wtedy kaucja przechodzi na poczet nowej transakcji.

Czy trzeba posiadać paragon? Można, ale nie jest to warunek konieczny do odzyskania kaucji, co też jest jedną z mini-rewolucji nadchodzącego systemu kaucyjnego. Sklepy wielkopowierzchniowe po prostu będą musiały przyjmować butelki, o ile zgadzają się marki piwa, co do tej pory nie było powszechne nawet w sklepach monopolowych.

"Aby dokonać zwrotu Szklanej Butelki i otrzymać wypłatę Kaucji, Klient powinien okazać Dowód zakupu. Jednakże brak Dowodu zakupu nie stanowi przeszkody do przyjęcia pustej Szklanej Butelki - w tym przypadku Klient otrzyma kwotę odpowiadającą wysokości Kaucji" – czytamy w regulaminie.

Trzeba się jednak spieszyć i oddać butelkę w wyznaczonym poniżej terminie. Nie wiem, jednak jak i czy to będzie weryfikowane, skoro paragon nie jest konieczny do zwrotu.

"Klient będący konsumentem jest zobowiązany zwrócić Szklaną Butelkę nie później niż przedostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym kupił Napój. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem nabył Napój w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, ma on obowiązek zwrócić Szklaną Butelkę do przedostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, który przypada po miesiącu, w którym Napój został zakupiony" – informuje Lidl.

Na razie akcja działa tylko w 3 lokalizacjach w Lesznie. Możemy się jednak spodziewać, że wkrótce lista sklepów się powiększy.

Obrońców Lwowa 17, Leszno 64-100 Al. Jana Pawła II 16, Leszno 64-100 Antoniny 12, Leszno 64-100