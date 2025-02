Unia zakazuje pakowania pojedynczych warzyw i owoców w plastikowe worki, ale są pewne wyjątki. Co jeszcze? Fot. Marek BAZAK/East News

Reklama.

Rozumiem, że takie pakowanie służy zachowaniu dłuższej świeżości warzyw i owoców, a także chroni je przed uszkodzeniami. Generuje jednak to tony niepotrzebnego plastiku, który, jak dobrze wiemy, ma katastrofalny wpływ na środowisko.

Komisja Europejska podała, że w 2022 r. przeciętny Europejczyk wygenerował 186,5 kg odpadów, większość to zużyte opakowania, z czego 40 proc. z tworzyw sztucznych, a połowa śmieci w morzach i oceanach to opakowania), ale i nasze zdrowie (często opakowania mają w sobie szkodliwy bisfenol A aka BPA).

Jednak to głównie zwykli ludzie muszą dbać o planetę: segregować śmieci według absurdalnych zasad, "walczyć" z korkami przytwierdzonymi do butelek, czy pić z rozmoczonych, papierowych słomek, a producenci pakują sałatę, paprykę i ogórka do oddzielnych worków foliowych jak gdyby nigdy nic.

Reklama.

Dlatego za każdym razem, gdy widziałem takie rzeczy na półkach, to się załamywałem i chwilowo przechodziła mi ochota na bycie eko, bo jaki to ma sens? Szczególnie że za reklamówki trzeba dodatkowo płacić, a wkrótce będziemy musieli zanosić butelki i puszki do specjalnych automatów, by odzyskać kaucję.

I żeby nie było: jestem absolutnym orędownikiem walki ze wszechobecnymi plastikowymi odpadami (nie z tworzywami sztucznymi w ogóle, bo przecież nie wszystko da się zrobić z metalu czy szkła), ale niech w to będą zaangażowani wszyscy, bo tylko wtedy to ma sens. A czasem nie mamy wyboru: przecież, jak skończy się w sklepie dane warzywo bez folii, to będę "zmuszony" kupić to w plastiku.

Reklama.

Unia zakazuje pakowania pojedynczych warzyw i owoców w plastikowe worki, ale są pewne wyjątki. Co jeszcze?

Wprowadzone we wtorek przepisy są w formie rozporządzenia (będę stosowane w całej UE) i zastępują starą dyrektywę z 1994 roku. "Regulacje określają rodzaj opakowań, które można wprowadzać do obrotu w UE oraz sposób gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Ich celem jest zminimalizowanie ilości wytwarzanych opakowań i odpadów" – podaje tvn24.pl.

Nowe regulacje ogólnie będą dotyczyć wszystkich: zarówno gospodarstw domowych, jak i handlu i przemysłu. Dotyczą m.in. ograniczenia używania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych stosowanych w restauracjach czy barach (np. torebek z keczupem), czy umożliwienie klientom przyniesie własnego kubka na napój na wynos (to już zresztą już funkcjonuje np. w Maku). O tym już było od dawna wiadomo za sprawą dyrektywy SUP.

Reklama.

Mniej znana medialnie zmiana dotyczy właśnie pakowania pojedynczych sztuk warzyw i owoców. Nie wyeliminuje zupełnie plastikowych folii, ale na pewno je ograniczy.

"Pakowane w ten sposób będą mogły być owoce i warzywa o wadze powyżej 1,5 kg. Przepisy zakładają też zmniejszenia wagi i objętości samych opakowań oraz unikanie zbędnych opakowań. Chodzi tu o uniknięcie sytuacji, kiedy np. niewielkie produkty pakowane są w duże, w połowie puste paczki" – czytamy w artykule.

Ponadto przepisy wprowadzają też minimalną zawartość tzw. "wiecznych chemikaliów" (PFAS). Pisałem o tym szerzej w oddzielnym artykule i jest to równie szalenie ważna sprawa, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy podtruwani przez takie substancje.