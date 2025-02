Zaginięcie mężczyzny w Tatrach. Opublikowano zdjęcia i apel

"Od poniedziałku nie ma kontaktu z Krzysztofem. Ostatni ślad to jego relacja z okolic Czarnego Stawu Gąsienicowego, w której mówi, że wybiera się na Zawrat. Było to w godzinach około południowych. Gdyby ktoś go kojarzył, może gdzieś spotkał, może uchwycił na zdjęciu, proszony jest o kontakt z TOPR lub zakopiańską policją" – podano w środę w serwisie Tatromaniak. Twórcy proszą, że jeśli ktoś może, niech udostępni tę informację, aby pomóc znaleźć mężczyznę.