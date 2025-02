Kobieta pokazała, co robi w thermomixie. Burza w komentarzach za higienę Fot. Instagram @paulinagrzechnik

Reklama.

"Thermomixiary przesadzają"

Faktem jest, że posiadanie thermomixa dla niektórych jest czymś więcej niż kwestią trzymania w domu kolejnego robota kuchennego. Mówi się o "kulcie thermomixa" lub o tym, że jest to atrybut pokazujący, że należymy do polskiej klasy średniej.

Niedawno pisaliśmy w naTemat także o filmiku z premiery nowego modelu thermomixa, który stał się viralem. Wszyscy obecni na wydarzeniu wstali i zaczęli kołysać się w rytm utworu "Can you feel the love tonight", co stało się powodem do żartów na temat "wyznawców" thermomixa.

Przeglądając Instagrama zauważyłam, że wiele posiadaczy thermomixa wykorzystuje go na sposoby nad wyraz kreatywne, a to rodzi niemałe kontrowersje. Mowa m.in. o video, na którym kobieta przygotowuje "kąpiel z thermomixem".

Reklama.

Kąpiel z thermomixem

Niech was to wyrażenie nie zmyli, nie chodzi o to, by zabierać ze sobą urządzenie do wanny. Kobieta w ten sposób opisała filmik, na którym w thermomixie wyrabia pianę do kąpieli, a potem wlewa ją do wanny.

Faktycznie piana jest, kremowa i puchata, ale w komentarzach i konsternacja, i krytyka. Pewna internautka ironicznie zauważa: "szkoda, że nie wymyślono czegoś takiego, jak wlewanie płynu pod strumień wody". I trudno się z nią nie zgodzić, thermomix w tym wypadku rozwiązał problem... który nie istniał.

Z drugiej strony, jeśli ktoś ma ochotę spróbować zrobienia piany w robocie kuchennym, kto mu tego zabroni? Okazuje się, że internauci, którzy zaczęli zarzucać kobiecie, że to niehigieniczne, bo potem w tym samym urządzeniu będzie przygotowywać jedzenie. Zaroiło się od komentarzy:

Reklama.

"Ja w moim thermomixie wieczorem rozrabiam domestosa, a rano robię w nim smoothie dla moich bąbelków".

"Ja w thermomiksie pastę do zębów spieniam, żeby się nie wysilić za bardzo przy myciu".

"Od wielu lat mieszam w nim tynki gipsowe , rozrabia idealnie tylko trzeba pamiętać żeby wyczyścić bo robocie bo jak zaschnie to nic nie zrobisz" – żartowali sobie w komentarzach internauci.

Czy robienie piany w thermomixie jest niehigieniczne? Trudno uznać, że jest bardziej niehigieniczne niż mycie go płynem do naczyń. Na pewno wymaga dokładnego umycia i wyparzenia, po tym, gdy używamy w nim środków do mycia ciała. Bardziej zastanawia fakt, czy użycie thermomixa faktycznie ułatwiło przygotowanie kąpieli czy raczej było pretekstem do nagrania filmiku, który wywoła burzę.

Reklama.

Okazuje się, że thermomix jest też używany jako urządzenie do robienia inhalacji w czasie choroby. To także spotkało się z krytyką internautów, ale okazuje się, że jest to w wręcz rekomendowane użycie thermomixa i instrukcję inhalacji możemy nawet znaleźć na stronie Thermosmaki.pl.