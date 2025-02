Wypadek na stoku koło Krynicy-Zdroju. 13-latek poważnie ranny

Gdzie dokładnie doszło do wypadku? Jaworzyna Krynicka to jeden z popularniejszych szczytów w Beskidzie Sądeckim, znajdujący się w pobliżu Krynicy-Zdroju. Ma wysokość 1 004 m n.p.m. i jest znana z pięknych widoków na okolice, w tym na pobliskie pasma górskie oraz Krynicę.

Na szczyt prowadzi kolejka linowa, co sprawia, że jest to miejsce łatwo dostępne dla turystów, także tych, którzy nie chcą wędrować pieszo. Jest to także popularne miejsce do uprawiania narciarstwa zimą, z dobrze przygotowanymi stokami. Latem natomiast Jaworzyna Krynicka jest chętnie odwiedzana przez turystów szukających wrażeń związanych z pieszymi wędrówkami.