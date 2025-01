Koń upadł w drodze do Morskiego Oka. Fiakrzy wyjaśniają, co się stało

Choć w większości regionów w Polsce zimy nie widać, to w Tatrach ma się ona całkiem dobrze. Jak poinformowali fiakrzy, szlak nad Morskie Oko w Sylwestra był bardzo oblodzony. Sprawiło to wiele problemów wędrującym tam turystom. Mnóstwo osób się ślizgało, mnóstwo zaliczyło bolesne upadki.

Podobny los miał spotkać także jednego z koni ciągnących wóz na Polanę Włosienicką. Do zdarzenia doszło kilkaset metrów przed końcem trasy. "Koń zaprzężony do jednego z fasiągów na oblodzonej drodze poślizgnął się i stracił równowagę. Natychmiast został wyprzęgnięty i szybko samodzielnie wstał, nie odnosząc nawet najlżejszego otarcia" – poinformowano na profilu Konie Morskie Oko, prowadzonym przez fiakrów.

Konie ciągają wozy nad Morskie Oko. Elektryczne busy nadal czekają na swoją kolej

Nowiutkie busy elektryczne mieszczące 19 osób i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych są jednak przykryte warstwą śniegu. Na ich pojawienie się na stałe nie chce się bowiem zgodzić starosta tatrzański Andrzej Skupień. Tłumaczy on, że problemem jest stan drogi, która ma od lat ma charakter zamknięty.

Park i starostwo prowadzą negocjacje. Jednak nawet jeżeli zakończą się one sukcesem, to busów na trasie nad Morskie Oko turyści doczekają się najwcześniej na wiosnę. Do tego czasu nadal będą kursowały tam jedynie konie, pojazdy TOPR i parku, a także dostawy do schroniska.