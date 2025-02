Jak podał lokalny portal KING9, w środę na lotnisku Marana w Arizonie doszło do katastrofy małego samolotu pasażerskiego. Służby podały, że doszło do zderzenia awionetki z innym samolotem. Przynajmniej dwie osoby nie żyją. Nad lotniskiem unoszą się kłęby dymu.

Przypomnijmy też, że pod koniec stycznia w Waszyngtonie w USA doszło do dużo bardziej tragicznego wypadku lotniczego. Samolot pasażerski linii PSA Airlines zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem Black Hawk. W wyniku kolizji maszyna spadła do rzeki Potomak w stolicy USA. Zginęli wszyscy pasażerowie obu maszyn – 64 osoby z pokładu samolotu i trzy osoby z helikoptera.

Z kolei w ten poniedziałek doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego na międzynarodowym lotnisku Toronto Pearson w Kanadzie. Samolot przy lądowaniu przewrócił się i upadł dachem do dołu. Wybuchł wówczas pożar. To był samolot linii Delta Airlines, który przyleciał z Minneapolis (USA).