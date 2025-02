Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przypomniał w serwisie X słowa Mariana Turskiego o „jedenastym przykazaniu“, czyli wezwaniu do tego, aby nie być obojętnym. „Nie być obojętnym, to zadanie państwowe i obywatelskie, które dalej realizujemy. To nasze zobowiązanie“ - napisał Olaf Scholz.