27 stycznia osiemdziesiąt lat temu Armia Czerwona wkroczyła do Auschwitz-Birkenau. Byli to żołnierze jednostki 1 Frontu Ukraińskiego. Sowieci wyzwolili tego dnia obóz zagłady. W Auschwitz zamordowano co najmniej 1,1 miliona ludzi. Milion z nich to Żydzi. W obozie ginęli też Polacy, Romowie i Sinti, więźniowie polityczni oraz osoby LGBT+ różnych narodowości (oznaczano je różowym trójkątem).