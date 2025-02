Jak czytamy, kilka tygodni temu Dingler przedstawił swojemu bankowi umowę, zgodnie z którą otrzymał od miliardera w prezencie 2,6 mln euro. Gdy bank zapytał, na co zostaną przeznaczone pieniądze, Dingler miał mówić o projekcie dotyczącym nieruchomości. Jednak tuż potem przekazano z jego konta 2,35 mln euro do firmy z Kolonii zajmującej się reklamą zewnętrzną. Taką samą kwotę AfD zgłosiła na początku lutego w Bundestagu jako pozyskane wsparcie, a na liście darczyńców widnieje Dingler.

AfD: Nie ma dowodów

Pytania o finansowanie AfD

Wiceprzewodniczący klubu SPD Dirk Wiese ocenił w rozmowie z „Handelsblatt”, że sprawa po raz kolejny pokazuje, jak „wątpliwie i nieprzejrzyście” AfD obchodzi się z pieniędzmi: „Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to kolejny poważny przypadek nielegalnego finansowania AfD”.

Inaczej ocenia to organizacja pozarządowa LobbyControl. – Potrzebujemy silniejszego i niezależnego nadzoru wyposażonego w uprawnienia dochodzeniowe oraz kompleksowej reformy finansowania partii – wyjaśnił Aurel Eschmann, ekspert ds. finansowania partii w LobbyControl. Wezwał także do wprowadzenia górnego limitu darowizn dla partii, który „znacznie skomplikowałby tak wątpliwe sieci finansowania”. Jak dodał, sprawa AfD jest „niedopuszczalna i wymaga „pilnego wyjaśnienia”.

2024: AfD w centrum Russiagate

Sprawa ta była niemieckim wątkiem szerszej afery Russiagate dotyczącej fabrykowania przez Rosję fake newsów i propagandy poprzez stworzone w Europie serwisy internetowe i pozyskiwania do ich wspierania polityków populistycznej i skrajnej prawicy. Kreml chciał przez to wpłynąć na Europejczyków przed wyborami do PE, w których antyunijna, antyukraińska i prorosyjska prawica rzeczywiście się wzmocniła.