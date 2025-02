Niemiecki dziennik pisze we wtorek (18.02.2025) w wydaniu internetowym o prawicowej retoryce w kampanii przed wyborami prezydenckimi w Polsce. „Zasiłek na dzieci tylko dla Ukraińców, którzy pracują – tego zażądał przed tygodniem Rafal Trzaskowski .

W międzyczasie kandydat w polskich wyborach prezydenckich porusza inny temat: bezpieczeństwo. Zaraz po telefonie prezydenta USA Donalda Trumpa do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina Trzaskowski przedstawił pięciopunktowy plan. Zakłada on m.in. przeznaczenie pięciu procent polskiego PKB na obronność” – relacjonuje warszawska korespondentka „Sueddeutsche Zeitung” (SZ) Viktoria Grossmann.

Ryzykowna strategia

Niemiecka dziennikarka przypomina, że przed wyborami prezydenckimi pięć lat temu Trzaskowski podczas kampanii wyborczej prezentował się jako zdecydowany liberał. „Wymachiwał tęczową flagą i jawił się jako zwolennik społeczności LGBT, która w tamtym czasie była wyjątkowo wrogo nastawiona do prawicowo-nacjonalistycznego rządu PiS. To całkiem dobrze pasowało do młodo wyglądającego burmistrza kosmopolitycznej metropolii. Młodsi, miejscy, bardziej lewicowi ludzie pozostali jednak sceptyczni” – dodaje.