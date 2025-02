„Nie powinniśmy popełnić wielkiego błędu, robiąc Putinowi przysługę, czyniąc te rozmowy ważniejszymi niż są w rzeczywistości” – powiedziała Annalena Baerbock , minister spraw zagranicznych Niemiec we wtorek (18.02.2015) w telewizji ZDF. Według niej jest to przede wszystkim kwestia „nawiązania kontaktu”.

Litwa priorytetem

„Jeśli ostatecznie ONZ udzieli mandatu siłom pokojowym, Europejczycy mogliby w nich uczestniczyć. Francja i Wielka Brytania są najwyraźniej na to przygotowane” – stwierdził Wadephul. „Jednak dla Niemiec priorytetem jest to, że jesteśmy jedynym państwem NATO, które rozmieściło brygadę bojową w kraju bałtyckim (na Litwie )”.

Misja pokojowa – co sądzą Niemcy?

Nadzwyczajne spotkanie przywódców kilku europejskich państw w Paryżu 17 lutego w sprawie Ukrainy okazało się dla niektórych niemieckich polityków rozczarowujące. Wynikami szczytu zawiedziony jest Anton Hofreiter, przewodniczący Komisji ds. Europejskich w Bundestagu. Wezwał on do ogromnych inwestycji w europejską obronność.

„To, co jest teraz potrzebne ze strony europejskiego przywództwa, to duża ofensywa inwestycyjna, aby zapewnić Ukrainie jeszcze większe wsparcie i szybko oraz skutecznie poprawić zdolności obronne UE” – powiedział polityk Zielonych w wywiadzie dla grupy medialnej Funke.

Putin „gotowy” negocjować z Zełenskim

We wtorek, w Rijadzie, w Arabii Saudyjskiej odbywa się spotkanie przedstawicieli USA i Rosji. Delegacji amerykańskiej przewodniczy sekretarz stanu Marco Rubio, ze strony Rosji minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Jak przekazał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin jego gotowy do negocjacji z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim , „jeśli zajdzie taka potrzeba”.

Zdaniem Kremla Ukraina ma „prawo” do przystąpienia do Unii Europejskiej, ale nie do NATO. – Jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do UE, jest to suwerenne prawo każdego kraju – powiedział Pieskow. – Ale jest to coś zupełnie innego, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i sojusze wojskowe.