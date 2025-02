Ambasadorowie państw członkowskich UE uzgodnili 16. pakiet sankcji na Rosję . Wśród nich jest m.in. rozłożony na roczne etapy zakaz importu rosyjskiego aluminium oraz dopisanie ponad 70 statków handlowych do listy tzw. floty cieni umożliwiającej Moskwie omijanie embarg na eksport ropy i gazu . Sankcje rozszerzają też kryteria, dzięki którym możliwe jest nakładanie sankcji także na kapitanów tych jednostek.

– Rosja jest jednym z największych eksporterów aluminium na świecie, choć jej dochody w tym obszarze nie są tak istotne w porównaniu z ropą czy gazem. Straci zatem dużo, ale nie będzie to gamechanger – ocenia w rozmowie z Deutsche Welle dr Philipp Lausberg z think tanku European Policy Centre (EPC).

Sankcje działają łącznie. „Może zaboleć”

Dalsze sankcje – według dyplomatów, na których powołują się media – obejmują m.in. ograniczenia sprzedaży do Rosji konsol do gier, joysticków i symulatorów lotu. Ta sankcja brzmi absurdalnie, ale ma uzasadnienie: UE nie chce, aby rosyjska armia wykorzystała takie urządzenia i programy do operowania dronami.