"Ze struktur Unii Europejskiej Polska otrzymała informację o tym, że jutro (czwartek 20 lutego 2025 roku) od godziny 9:48 do godz. 21:56 kolejny potencjalny obiekt może wejść w atmosferę nad 12 państwami Europy, w tym nad Polską. Obiektem jest część rakiety nośnej wyniesionej 8 lutego w ramach misji komercyjnej firmy Kinesis, która wystartowała z Nowej Zelandii" – podał w środę w serwisie X rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński.

Przypomnijmy, że wcześniej w środę (19 lutego) ok. godz. 4:45 nad naszym krajem przeleciał obiekt, który rozjaśnił niebo. W sieci momentalnie zaczęły się pojawiać nagrania tego zjawiska. Już wówczas portal "Z głową w gwiazdach" informował, że to najprawdopodobniej były to szczątki drugiego członu rakiety Falcon 9. Została ona wystrzelona przez SpaceX (firmę Elona Muska) 1 lutego z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii.