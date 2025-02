W środę 19 lutego ok. godz. 4:45 nad naszym krajem przeleciał obiekt, który rozjaśnił niebo. W sieci momentalnie zaczęły się pojawiać nagrania tego zjawiska. Zdaniem administratorów facebookowej strony "Z głową w gwiazdach" najprawdopodobniej były to szczątki drugiego członu rakiety Falcon 9. Została ona wystrzelona przez SpaceX (firmę Elona Muska ) 1 lutego z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii.

Co rozjaśniło niebo nad Polską? To mogła być rakieta Falcon 9 Elona Muska

"Był to jubileuszowy 200 start rakiety kosmicznej ze stanowiska startowego 4E w Vandenberg (w tym 111 start Falcona 9 z tego miejsca)! Celem startu rakiety było wyniesienie na orbitę 22 satelitów Starlink V2 Mini z grupy 11-4 – o kolejne elementy megakonstelacji satelitarnej zapewniającej szerokopasmowy internet na całym globie" – podaje profil "Z głową w gwiazdach".

Dowodem na to, że za "potężny deszcz płonących odłamków" odpowiada rakieta Falcon 9, są także dane z systemu TLE (używają go wszystkie najpopularniejsze programy astronomiczne śledzące sztuczne satelity i generujące mapy nieba), które wskazują, że to właśnie ten obiekt przelatywał nad naszym krajem w tym czasie.