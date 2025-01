SpaceX zaczynało skromnie, ale szybko zdobyło rozgłos. W 2008 roku udało im się wynieść pierwszy ładunek na orbitę, co z miejsca uczyniło firmę pionierem bardzo dochodowych prywatnych lotów kosmicznych. Od tamtej pory Musk i jego zespół dokonali wielu przełomów – od rakiet wielokrotnego użytku po współpracę z NASA. Jednak droga do gwiazd nigdy nie jest prosta i wiąże się z ogromnymi kosztami.

Megarakieta Elona Muska rozpadła się na kawałki

Internet szybko obiegły nagrania pokazujące, jak szczątki rakiety płoną na tle nocnego nieba, przypominając deszcz meteorów . Widok był zjawiskowy, a dla wielu wręcz hipnotyzujący. Obserwatorzy z wysp Turks i Caicos mieli okazję podziwiać coś, co wyglądało jak spektakularny pokaz fajerwerków, choć w rzeczywistości była to scena z kosmicznego dramatu.

Kosmiczne marzenie Elona Muska

Starship to dwustopniowa megarakieta stworzona przez zespół dowodzony przez Elona Muska. Jej pierwszy stopień to booster (czyli moduł nośny) Super Heavy, a drugi to Starship, będący statkiem kosmicznym. W założeniu największa rakieta w historii ludzkości ma wynosić największe ładunki na orbitę i znacząco zmniejszyć koszty takiego transportu.

Jednak Starship to nie tylko rakieta – to symbol marzenia Elona Muska, by ludzie mogli osiedlić się na innych planetach. Firma wciąż testuje, poprawia i rozwija technologie, które mogą zrewolucjonizować sposób myślenia o kosmosie. Choć SpaceX z każdą próbą przekracza granice, to Kosmos wciąż pozostaje nieodgadnioną przestrzenią, pełną wyzwań i niespodzianek. I zapewne właśnie dlatego tak fascynuje i nieustannie przyciąga ludzi, kochających patrzeć w gwiazdy.