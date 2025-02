– Była nie tylko wspaniałą policjantką, ale przede wszystkim ciepłym, życzliwym i mądrym człowiekiem. Współpraca z Nią była zaszczytem – razem zrobiliśmy wiele, by zmniejszyć statystyki prób samobójczych w naszym województwie. Miała w sobie niezwykłą empatię, energię i determinację, by pomagać tym, którzy znaleźli się w najtrudniejszych chwilach życia. Pisząc te słowa, płyną mi łzy po policzku, bo to nie był jeszcze ten czas… Za wcześnie, zbyt nagle. Spoczywaj w pokoju, Beato. Do zobaczenia – napisała Anna Czarnowska, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.