Polskie lotniska czekają poważne zmiany. Mają być gotowe na "różne scenariusze"

Bartosz Godziński

S ą plany na to, by polskie lotniska były używane nie tylko do celów cywilnych, ale wojskowych. Wszystko przez zmieniającą się i zaostrzająca się sytuację na świecie. Międzyresortowe rozmowy o podwójnym wykorzystaniu portów lotniczych rozpoczęły się już jakiś czas temu. W niektórych miejscach już ruszyły prace nad rozbudową.