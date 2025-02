Jak szybko przejść kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku? Wystarczy znać te 4 sposoby Fot. Foto Olimpik/REPORTER/East News

Podróż samolotem jest stresująca. Tuż przed nią nie da się uciec od wielu nerwowych myśli – co jeśli mój bagaż będzie za duży, a jeśli spóźnię się na lot, albo będzie overbooking? To tylko kilka obaw. Stresu dodaje także moment kontroli bezpieczeństwa, bo nie dość, że trwa on długo, to dodatkowo zawsze martwimy się, że może jednak o czymś zapomnieliśmy. Tiktoker @bajer_z_lotniska ma cztery cenne rady, które pozwolą przyspieszyć tę procedurę.

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku sprawniejsza, dzięki dobremu ubraniu

Strój w podróży ma duże znaczenie. Jak pisaliśmy na łamach naTemat, w samolocie lepiej unikać ciasnych i sztywnych spodni, bo mogą one prowadzić do powstawania zatorów w żyłach. Zdecydowanie lepiej sprawdzą się tam spodnie dresowe, które będą luźne, miękkie i wygodne. Wg. tiktokera mają one jeszcze jedną zaletę.

Warto bowiem pamiętać, że podczas kontroli bezpieczeństwa trzeba wyjąć pasek ze spodni. Choć w większości przypadków to żaden problem, to czasami zaczepia się on w szlufkach i trudno go wyjąć. Właśnie dlatego podczas lotu samolotem lepiej zdecydować się na spodnie wiązane lub na gumce, bo przyspieszy to cały proces.

Ważnym elementem są także buty. Pamiętajcie, że te wysokie, czyli sięgające za kostkę trzeba zawsze zdjąć przed przejściem przez bramkę kontrolną. Właśnie dlatego na podróż samolotem lepiej wybrać buty niskie (przed kostkę) i najlepiej wciągane, a nie wiązane. Te szybciej zdejmiesz w razie prośby osoby z kontroli bezpieczeństwa, dodatkowo sprawdzą się one lepiej, jeżeli spuchną ci stopy.

Dobrze zapakowany plecak kluczem do sukcesu podczas kontroli bezpieczeństwa

Najważniejszym elementem, który może przyspieszyć cały proces kontroli bezpieczeństwa, jest właściwe zapakowanie plecaka. Trzeba bowiem pamiętać, że na większości lotnisk na świecie z bagażu podręcznego trzeba wyjąć wszystkie płyny, a także elektronikę, czyli laptopa, aparat, dodatkowe obiektywy, drona, czy powerbank.

Właśnie dlatego pakując plecak, wszystkie te rzeczy trzymaj na wierzchu, a ubrania, książkę, czy przekąski schowaj głębiej. W ten sposób nie będziesz musiał grzebać w plecaku i bezsensownie tracić czas podczas kontroli.

Pamiętaj też, że podczas kontroli nie możesz mieć niczego w kieszeniach. I w tym momencie warto mieć przy sobie nerkę. Możesz w niej schować wszystkie dokumenty, portfel, czy telefon i słuchawki. Wszystko, co najważniejsze w podróży będziesz mieć pod ręką, a podczas kontroli wystarczy odpiąć nerkę i już możesz przejść przez bramkę.