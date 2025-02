Założyciel marki Red is Bad wyszedł z aresztu. Tak wyjaśnili to śledczy

Natalia Kamińska

P aweł S., założyciel marki Red is Bad, został jesienią zeszłego roku deportowany z Dominikany do Polski. Trafił wówczas do aresztu. 4 lutego z niego wyszedł, o czym poinformowała właśnie prokuratura.