Podatek katastralny miałby być zależny od realnej wartości nieruchomości. Brane byłyby wtedy pod uwagę takie czynniki jak np. lokalizacja. Byłoby więc teoretycznie bardziej sprawiedliwie, ale przez to jedni by więc na tym mogli zyskać (właściciele mieszkań i domów w mniej atrakcyjnej okolicy), a inni mieliby do zapłacenia fiskusowi ogromne kwoty.

Wprowadzenie takiego podatku w zeszłym roku zalecił Międzynarodowy Fundusz Walutowy (instytucja finansowa z siedzibą w Waszyngtonie), a w tym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju . Polska należy i do MFW i do OECD.

Podatek katastralny w Polsce? Takie mogłyby być jego konsekwencje

– Tutaj należy brać pod uwagę także ich możliwości cenowe. Budżet najemców też nie jest gumy, więc gdyby to był wzrost rzędu 50-100 zł miesięcznie, to jeszcze byłoby akceptowalne, natomiast wzrosty rzędu 500 zł miesięcznie, czyli 6 tys. złotych rocznie mogłyby już nie być akceptowane przez najemców – dodał.

Podatek katastralny zakłada też stałą aktualizację wartości nieruchomości. To również ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wycena po latach mogłaby odbiegać od rzeczywistości, więc logiczne jest, że trzeba nanieść poprawkę. Z drugiej strony, nagle moglibyśmy mieć do zapłaty więcej podatku, bo miasto wybuduje obok nas drogę.

– Istnieje także kwestia wzrostu wartości nieruchomości, zależnego m.in. od inwestycji samorządowych w infrastrukturę. Co w sytuacji, kiedy wartość nieruchomości wzrośnie, np. gdy gmina wybuduje obok niej drogę? Co ile czasu wysokość podatku powinna być aktualizowana? Pytań w takiej sytuacji jest wiele – przyznała Katarzyna Kuniewicz, Dyrektorka badań rynku Otodom.

Do tego dochodzą też kwestie techniczne, jak np. opracowanie systemu z ogólnodostępnymi danymi dotyczącymi wartości konkretnych nieruchomości. To jest praca na lata, a także wielkie ryzyko polityczne, które mało kto będzie chciał się podjąć. W większości krajów OECD już to działa, ale niekoniecznie przyjęłoby to się też w Polsce.