Hasło "podatek od kota" w pierwszym momencie wywołuje śmiech, w drugim konsternację, ale kiedy w grę wchodzi kara nawet 93 tys. zł, to przestaje być zabawnie. Polskie prawo jest niestety bezlitosne. Dlatego lepiej wiedzieć, co, gdzie i kiedy trzeba zapłacić.

Polacy są miłośnikami zwierząt domowych. Oprócz wewnętrznego leniwca lubimy pielęgnować także psy i koty. W sumie w naszych domach mieszka ich kilkanaście milionów. Żarty trzeba jednak odłożyć na bok, kiedy w grę wchodzą podatki. Fiskus może się bowiem zainteresować, czy pod twoim dachem przypadkiem nie pojawił się jakiś wyjątkowo wartościowy lokator.

Podatek od kota w Polsce. Kiedy trzeba zapłacić 2 proc. jego wartości?

Oczywiście domowi czworonożni przyjaciele dla właścicieli są bezcenni. Nieco inaczej podchodzi do tego skarbówka. W przepisach polskiego prawa znajdziemy bowiem zapis o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCCP).

To określenie świetnie znają osoby, które kupują np. używane samochody. Obowiązek jego zapłaty ma każda osoba, która kupiła przedmiot (niestety nim w świetle prawa są zwierzęta) wart minimum 1000 zł. Wysokość podatku niezależnie od kwoty zawsze wynosi 2 proc. wartości przedmiotu.

Jak to się ma do naszych domowych mruczków? Jeżeli kupujecie nowego, rasowego kota i jest to np. popularny Maine Coon za ok. 2,5 tys. zł, wówczas musicie w terminie 14 dni od jego zakupu zapłacić 50 zł podatku. W tym celu trzeba wypełnić deklarację podatkową PCC-3, a następnie udać się do urzędu skarbowego lub dopełnić formalności online.

A co jeśli o tym zapomnicie? Wówczas kara wyniesie od 466 aż do 93 tys. zł. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Podatku od kota nie trzeba płacić, jeżeli kupujecie go z oficjalnej hodowli, która płaci VAT. Wolne od podatków są także mruczki przygarnięte ze schroniska lub ulicy. I to nawet jeżeli są rasowe, a także te ofiarowane nam w ramach darowizny.

Podatek od psa poszedł w górę. Ale nie każdy musi go płacić

Sprawa podatku od psa wygląda inaczej niż ta od mruczka i trudno tu mówić o równouprawnieniu. Gminy na swoim terenie mogą bowiem zdecydować o wprowadzeniu takiej daniny. W 2025 roku zgodnie z decyzją ogólnopolskich władz wynosi ona nie więcej niż 178,26 zł rocznie. W porównaniu do 2024 roku wzrosła o niecałe 5 zł.

Jak już jednak wspomnieliśmy, jest to opłata lokalna. Decyzję o jej wprowadzeniu podejmują poszczególne gminy i to one decydują o wysokości opłaty. Termin zapłacenia tego podatku mija 30 kwietnia każdego roku. Jeżeli kupicie lub adoptujecie psa po tym terminie, macie dwa miesiące na jego zgłoszenie i wniesienie opłaty.