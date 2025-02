Fot. Adam Wysocki/East News

Każdy samochód osobowy powinien mieć kierownicę, koła, lusterko, fotele i inne oczywiste rzeczy. Nie wszyscy kierowcy zdają sobie jednak, że obowiązkowe elementy wyposażenia są wymagane prawnie, więc są montowane już przez producenta. Co jednak nie jest we wszystkich pojazdach?

Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Stan na 2025 rok

Wyszczególnione są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o "Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia". W tym artykule skupiamy się na zwykłych samochodach osobowych (są też wyjątki dotyczące nietypowych lub retro aut):

Numer identyfikacyjny pojazdu ( VIN ) lub numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały oraz tabliczkę znamionową Samoczynne wycieraczki przedniej szyby i urządzenie do zmywania tej szyby; Prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz w licznik przebiegu pojazdu (drogomierz); Lusterka albo równoważne inne urządzenia do widzenia pośredniego typu kamera-monitor zapewniające kierującemu niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widoczność do tyłu: Sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie; Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa; Pasy bezpieczeństwa ; Zagłówki na każdym zewnętrznym przednim siedzeniu; Błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony Fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki; Urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby nieuprawnione; Trójkąt do ustawiania na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu; Gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; Tłumik wydechu; Miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych (a na nich rzecz jasna widoczne tablice) Zaczep do holowania z przodu i tyłu pojazdu; Podpórkę (podpórki) zapewniającą stabilne ustawienie pojazdu na podłożu; Uchwyt (uchwyty) dla pasażera.

Część kierowców nie ma w aucie trójkąta i gaśnicy. Co za to grozi?

Jak więc widać, większość z tych rzeczy jest trwale przytwierdzona do pojazdu. Niektóre można nielegalnie zdemontować (np. tłumiki, co bardzo lubią robić niektórzy kierowcy, którzy naoglądali się "Szybkich i wściekłych").

Są jednak dwa elementy, które często trzeba dokupić, bo mogą nie być dorzucone do standardowego wyposażenia. Mowa właśnie o trójkącie (z homologacją) i gaśnicy (i to najlepiej gdzieś pod ręką np. pod fotelem).

Trzeba je zawsze mieć w aucie. W inny razie w czasie kontroli możemy dostać nawet 500 zł mandatu. Pomijając już fakt, że mogą się okazać bardzo przydatne w przypadku awarii lub wypadku.

Co jeszcze powinniśmy, ale nie musimy mieć w aucie?

Przydatna może być też apteczka. Nie ma jej na liście, bo nie jest obligatoryjna, ale każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Dlatego ją też powinniśmy mieć w aucie. Policja podpowiada, co powinno się w niej znaleźć:

opaska uciskowa, ustnik do sztucznego oddychania, koc termoizolacyjny, chusta trójkątna, środek dezynfekujący, jałowe bandaże i plastry z opatrunkiem, rękawiczki ochronne.