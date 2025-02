Na szczęście ja nie muszę być równie dyplomatyczna i mogę mówić wprost. To, co prezentuje prezydent USA, to kłamstwo w najbrudniejszej postaci. Równie dobrze mógłby powiedzieć, że to Polska zaczęła II wojnę światową. I wiecie co? Gdyby tak powiedział, na bank znajdą się miliony takich, którzy będą mu klaskać. Niestety także w Polsce.