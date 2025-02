Tylko przychylam się do słusznej prośby internauty "Obywatel WK :)" na X, żeby Ziobro został aresztowany i zatrzymany, zanim wyjedzie do Budapesztu!

Nie zmienia to jednak faktu, że ponieważ nielegalnego TK nie zlikwidowano gdy był na to czas, czyli od razu po wyborach, to teraz jego wyroki będą służyć pisowcom i ich koalicjantom.

Po pierwsze do robienia z siebie ofiar i męczenników na różowych pluszowym krzyżu, a po drugie, w przyszłości, jeśli PiS wygra wybory, do wsadzania polityków PO do więzienia. Co oczywiście można było i należało przewidzieć.