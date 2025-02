Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Sejm w czwartek zdecydował, że były minister sprawiedliwości może zostać tymczasowo aresztowany za to, że unikał złożenia zeznań na komisji śledczej ds. Pegasusa. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, areszt (do 30 dni) dla Ziobry będzie tzw. karą porządkową.