W nocy z czwartku na piątek Adam Bodnar odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych, zapowiadając kolejne – po europośle KO, Krzysztofie Brejzie – kroki prawne. Napisał:

"Na słowa posła Siarki nie ma zgody. Nie może być zgody! Są granice, których przekroczenie jest niedopuszczalne i musi powodować sprzeciw społeczny oraz zdecydowaną reakcję państwa. Do zawiadomienia @krzysztofbrejza o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołączam moje własne. Jutro prokuratura podejmie decyzje procesowe".

Wcześniej zabrał głos w tej sprawie na konferencji prasowej we Wrocławiu. – Jest mi smutno, ponieważ parlamentarzyści powinni być szczególnie odpowiedzialni za słowo i to, że ktoś później mówi przepraszam, to nie unieważnia słów, które padają, zwłaszcza w kontekście ewentualnych konsekwencji, które mogą się wydarzyć – mówił, cytowany przez PAP.