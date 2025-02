Na te wieści od Jakubiaka czekali wszyscy. Kucharz ma powody do optymizmu

Tomasz Jakubiak ma za sobą naprawdę trudne miesiące. Znany kucharz walczy z nowotworem. Schudł do "granic możliwości", zaczął być dokarmiany pozajelitowo i przyjmował chemię w Polsce. Później ruszył na leczenie do Izraela. Po powrocie jego stan zaczął się poprawiać. W najnowszym wideo 40-latek opowiedział, co obecnie się u niego dzieje. Nowe wiadomości napawają optymizmem.