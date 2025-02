Wiadomo, kiedy premiera "Spider-Mana 4". Oto dlaczego ją przesunięto

Firma Sony Pictures, odpowiadająca za realizację "Spider-Mana 4", przełożyła kinowy debiut filmu z 24 lipca na 31 lipca 2026 roku. Dlaczego nastąpiła taka zmiana? Serwis Deadline wspomniał, że 17 lipca tego samego roku na wielkie ekrany ma wejść widowisko pt. "The Odyssey" Christophera Nolana, w którym także gra Tom Holland .

Wiadomo już, że w roli głównej zobaczymy Hollanda. Ostatnio aktor w podcaście "Rich Roll" podzielił się swoją pierwszą reakcją na szkic scenariusza. – Przeczytałem go trzy tygodnie temu i naprawdę nie mogę się już doczekać! Wraz z Zendayą usiedliśmy i przeczytaliśmy go wspólnie i czasami podskakiwaliśmy z wrażenia w salonie. To naprawdę film godny szacunku fanów – stwierdził.