Gruzin zmarł po bójce w centrum Warszawy. Mamy nowe informacje z policji

Z kolei z relacji TVN24 wynika, że "według świadków, między osiem a dziesięć osób brało udział w tej bójce". – Czy był to po prostu chuligański wybryk, czy może porachunki przestępczych grup, tego na razie nie wiadomo. Bada to policja – przekazał w sobotę reporter TVN24 Paweł Łukasik.

– Co widać po przestępstwach, które są teraz przez obcokrajowców dokonywane? One są bardzo zuchwałe, to są ludzie, którzy nie boją się monitoringów, którzy nie boją się wejść z impetem do sklepu, dokonać napadu, nie boją się zrobić tego w miejscach publicznych. Nic ich nie hamuje – zwracał uwagę w rozmowie z nami Marcin "Miksza" Borys, były oficer CBŚ.