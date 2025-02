– Jak przychodziło do tego, żeby wypowiadać się w imieniu Polski, to od prezydenta Wałęsy, przez prezydenta Kaczyńskiego, wcześniej Kwaśniewskiego, prezydenta Komorowskiego, prezydenta Dudę, wszyscy mówili jednym głosem – podkreślił polityk KO.

– Niestety, słyszycie, co mówi mój konkurent (Karol Nawrocki – red.)? Słyszeliście pewnie, co mówił były premier Morawiecki w Stanach Zjednoczonych. Ale dzisiaj nie chodzi o to, żeby się wyzłośliwiać. Dzisiaj chodzi o to, żeby powiedzieć i poprosić wszystkich w polityce, żeby otrzeźwieli. Dzisiaj naprawdę nie jest moment, żeby się dzielić w sprawach bezpieczeństwa – wskazał kandydat na prezydenta.