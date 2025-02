– Jest tu prezentowany dron irański zestrzelony przez Ukraińców, wywieziony z Ukrainy do Polski. Dzięki Polsce, dzięki decyzji premiera Donalda Tuska . To pokazuje partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa europejskiego – dodaje szef MSZ z National Harbor w Maryland, gdzie odbywa się CPAC. Dodajmy, że w konferencji niedaleko Waszyngtonu co roku biorą udział konserwatywni politycy i aktywiści z różnych części USA.

Polska dostała brawa na konferencji pod Waszyngtonem. Radosław Sikorski pochwalił się wideo

– Powodem, dla którego jest to tak ważne, jest fakt, że Polska jest obecna i to na tak wiele sposobów, a ich rząd jest wspaniały. Miałem z nimi szaloną przygodę przetransportowania drona z Ukrainy, współpracowania z naszymi sojusznikami, Polakami, by wywieźć irański drony z Ukrainy, przewieźć polskim samolotem C-130 i wystawić go tutaj – kontynuował ze sceny uczestnik konferencji CPAC.