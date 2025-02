Spotkanie Trumpa i Dudy

Rozmowa nie trwała jednak zbyt długo, gdyż wkrótce Trump wygłosił oficjalne przemówienie na zaplanowanej konwencji Republikanów. Podczas wystąpienia prezydent USA przywitał jednak polskiego prezydenta. Potem skierował do niego kilka słów.

– Prezydent Andrzej Duda to mój wielki przyjaciel. 84 proc. Amerykanów polskiego pochodzenia głosowało na mnie w wyborach. Jednak coś ci wychodzi. Dziękuję za to – powiedział do Dudy.