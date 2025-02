Migranci idą do urn

Prawie 30 procent niemieckiego społeczeństwa ma pochodzenie migracyjne . Niemcy używają określenia "tło migracyjne", co oznacza, że albo dana osoba, albo co najmniej jedno z jej rodziców w momencie urodzenia nie posiadało niemieckiego obywatelstwa.

Wśród 59,2 mln uprawnionych do głosowania w najbliższych wyborach 23 lutego około 7,1 mln, a zatem 12 procent, to osoby o migracyjnym pochodzeniu. Jest ich nieco mniej niż w wyborach cztery lata temu, kiedy ich liczba wynosiła 7,4 mln.

Polacy na czele

Ilu uprawnionych do głosowania to imigranci z Polski? Ze spisu powszechnego z roku 2023 wynika, że w Niemczech mieszkało 1 mln 78 tysięcy osób powyżej 18. roku życia z niemieckim obywatelstwem i polskim "tłem migracyjnym". W wyborach z 2021 roku osób tych było o 111 tys. więcej.

Jeśli nie zliczać razem imigrantów z byłego Związku Radzieckiego , to Polacy stanowiliby największą grupę wyborców z cudzoziemskim rodowodem. Większą są jedynie imigranci z byłych republik sowieckich, skąd pochodzi około 2,3 mln mieszkańców Niemiec. To głównie tak zwani późni przesiedleńcy i ich potomkowie.

Jak głosują Polacy?

Imigranci najchętniej wybierają socjaldemokrację, czyli SPD – wynika z analiz Niemieckiego Centrum Badań nad Integracją i Migracją w Berlinie (DeZIM-Institut) . W reprezentatywnym sondażu przeprowadzonym od grudnia 2023 do marca 2024 roku uczestniczyło 2689 osób uprawnionych do głosowania. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, jak prawdopodobne jest, że zagłosują na daną partię. Mogli wymienić kilka ugrupowań, a swoje preferencje zaznaczać na skali od jeden do siedmiu (przy czym jeden oznaczało, że z pewnością nie głosowaliby na daną partię, a siedem – że na pewno tak). Następnie badacze porównali wyniki w grupie imigrantów z wynikami osób bez pochodzenia migracyjnego.

O ile wśród Niemców bez pochodzenia migracyjnego szacuje się, że 74 procent głosowałoby na SPD, to wśród Polaków jest to 77 procent, a w przypadku innych państw UE – 79. Podobnie nie ma też różnic w przypadku Zielonych (65 procent Polaków) i liberalnej FDP (55 procent). – Za to trochę więcej Polaków (70 procent) niż osób z innych państw UE (66 procent) wybrałoby chadecję CDU/CSU. Podobne do Polaków wartości osiągają Niemcy bez pochodzenia migracyjnego (71 procent).