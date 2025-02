Zdrowy rozsądek, na który – w wersji "radykalnej" – tak chętnie Mentzen się powołuje podpowiada jednak, że potrzebny byłby jakiś cud, by druga tura w wersji Trzaskowski – Mentzen mogła dojść do skutku.

PiS cieszy się bowiem żelaznym elektoratem, którego wielkość raczej przekracza możliwości mobilizacyjne Konfederatów. Nadal ta koalicja i jej przedstawiciel przyciągają do siebie mniej wyborców niż PiS trwale posiada. Co nie oznacza, że Nowogrodzka może spać spokojnie. Przed nami jeszcze trzy miesiące kampanii, a Nawrocki ewidentnie buksuje.

Jarosław Kaczyński zapewnia, że jest z kampanii zadowolony, apeluje tylko, by wspomagać PiS datkami na fundusz wyborczy. Fakty są jednak takie, że Nawrocki słabnie. Wedle sondażowej średniej (za: ewybory.eu) Nawrocki na przełomie listopada i grudnia zbierał ponad 30 proc. głosów, potem sukcesywnie tracił poparcie, by w ostatnich dwóch tygodniach ustabilizować się na poziomie 24 proc. Tymczasem poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego przekracza 30 proc.

Sławomir Mentzen jest w bardzo komfortowej sytuacji. Ani Trzaskowski, ani Nawrocki go nie atakują, bo myślą już o drugiej turze. Wiadome jest, że to jego wyborcy mogą przeważyć szalę zwycięstwa. Nawet jeśli prezydent Warszawy utrzyma spory dystans do prezesa IPN w I turze, to w drugiej musi się liczyć z tym, że zbiór głosów, które może pozyskiwać (Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy) jest szczupły, zaś zbiór konfederacki liczny.